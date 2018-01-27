Саакашвили позвал киевлян на новый марш

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Саакашвили 1 час назад
Саакашвили позвал киевлян на новый маршЧитайте нас в Telegram
Михаил Саакашвили намерен 4 февраля провести марш в центре Киева. Как заявил экс-президент Грузии телеканалу "NewsOne", шествие традиционно пройдет от парка Шевченко до площади Независимости, где потом состоится большое собрание.
Ранее, 26 января, апелляционный суд Киева принял решение избрать для Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток — с 22.00 до 07.00. Наказание политик будет отбывать в своей съемной квартире в центре Киева, где планирует организовать домашнюю телестудию.
По версии следствия, команда Саакашвили получила около 500 тысяч долларов от окружения экс-президента Украины Виктора Януковича на акции протеста в Киеве, которые были, по мнению прокуратуры, направлены на "захват государственной власти", передает РИА Новости.
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