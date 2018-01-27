Поклонская пригласила Трампа в Крым

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская пригласила американского лидера Дональда Трампа в Крым. По ее словам, безопасность Трампу гарантирует дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Приглашение Поклонской было обусловлено расширенными американскими санкциями, доклад о которых Конгресс США предположительно опубликует 29 января. США решительно осуждает аннексию Крыма.

Поклонская еще в должности прокурора Крыма стала фигурантом "черного" списка западных стран. Это произошло в 2014 году.

Сама Поклонская заявила, что воспринимает санкции исключительно как позитивную оценку своей работы во благо родины. Депутат подчеркнула, что запрещают, когда боятся. И посетовала, что не сможет принять приглашение Трампа на деловой ужин, в отличие от кандидата в президенты Ксении Собчак, а потому сама приглашает его в солнечный Крым, передает РИА Новости.

Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума. Однако Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем проголосовали за воссоединение с Россией, согласно международным нормам. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".