Фигуристка Наталья Бестемьянова: медаль за право выступить на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова готова отдать свою золотую медаль ради того, чтоб пару Александры Степановой и Ивана Букина допустили к Играм в Пхенчхане. Бестемьянова стала победительницей Олимпийских игр 1988 года, выступая в паре с отцом Ивана – Андреем Букиным.

Фигурист Иван Букин был отстранен МОК от Игр в Пхенчхане безо всяких на то оснований. Молодой спортсмен никогда не имел проблем с допингом. Тем не менее, Иван не был допущен к олимпийскому турниру, стало быть, пара Степанова/Букин не сможет принять участие в соревнований. Знаменитая советская фигуристка Наталья Бестемьянова выступила в поддержку сына своего партнера Андрея Букина.

" я человек добрый и позитивный, но сейчас внутри все кипит. Постоянно волнами накатывает ощущение несправедливости. Мною сейчас движет желание свернуть горы. Готова отдать свою золотую медаль, добытую в Калгари в 1988-м, только бы Иван с Сашей выступили в Пхенчхане. Это самое дорогое, что у меня есть. Так вот, если я нахожусь на взводе, то можете представить, что чувствуют сами ребята, их тренеры и родители. Но мы боремся с этой дикой несправедливостью.", — приводит слова Натальи Бестемьяновой "Спорт-Экспресс".

" Я знаю Ивана с детства, хожу на тренировки, могу предъявить результаты всех допинг-проб, которые он прошел за последний год, – все они были отрицательными. Он никогда не нарушал кодекс WADA. Соответствующие документы есть, и мы их можем представить. Коллеги мне верят и соглашаются поставить свои автографы. К началу следующей недели это письмо приобретет законченный вид и я отправлю его в Международный олимпийский комитет", — добавила Наталья Бестемьянова.