Мать убила младенца, пытаясь спасти его от пожара

В Татарстане мать, пытаясь спасти от пожара своего шестимесячного ребенка, выбросила его в окно из квартиры на втором этаже. Внизу мальчика ловил пожарный, однако в полете ребенок ударился головой о выступ в стене. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и спустя несколько часов скончался в больнице.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главка СКР по региону, пожар произошел в ночь 21 января на первом этаже одного из многоквартирных домов в Лениногорске. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.