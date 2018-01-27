Сын теннисиста Корды выиграл "Шлем" через 20 лет после отца

Параллельно со взрослым турниром Открытого чемпионата Австралии завершается первый теннисный "Большой Шлем" среди юниоров. В состязании юношей победу одержал 17-летний американец Себастьян Корда, сын известного чешского теннисиста Петера Корды.

Корда-старший был одним из сильнейших игроков в своей стране, но затем принял американское гражданство. Он являлся второй ракеткой мира, но в 1998 году в его допинг-пробе обнаружили нандролон и он был дисквалифицирован.

Теперь Петер тренирует сына, который свой юношеский "Шлем" выиграл ровно через 20 лет после того, как в Мельбурне стал чемпионом Australian Open-1998 его именитый отец. В финале Корда-младший обыграл Чун Синь Сена из Тайваня со счетом 7:6, 6:4.