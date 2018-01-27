Порошенко заврался в интервью Bloomberg

В интервью американскому агентству Bloomberg президент Украины Петр Порошенко умудрился солгать трижды в течение 20 секунд, заявляет украинский экономист Виктор Скаршевский. Это произошло, когда Порошенко рассказывал о своей встрече с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, состоявшейся в швейцарском Давосе за день до самого интервью.

"Мы — первое украинское правительство, а я — первый украинский президент, получившие четыре подряд транша от МВФ, полностью выполнив всю программу, все условия сотрудничества с МВФ… Мы уже выполняем 80 процентов всех взятых на себя обязательств Меморандума с МВФ", — заявил Порошенко.

По его словам, полное выполнение всех обязательств займет всего несколько недель, и "определенно в первой половине 2018 года, вероятно, до апреля" на Украине ждут миссию Фонда, а затем — очередной транш. Правда, рассказывая об этом, Порошенко показал в камеру скрещенные пальцы.

По словам Виктора Скаршевского, заявление Порошенко содержит "три неправды". Во-первых, в истории сотрудничества Украины с МВФ страна несколько раз получала от четырех (в 1997-1998 годах) до девяти (в 1996-1997 годах) кредитных траншей от Фонда подряд по программе Stand-By, а по программе EFF, аналогичной нынешней, Украина в 1998-2002 годах получила восемь траншей подряд.

Во-вторых, по текущей программе EFF Украина никогда "полностью" не выполняла взятых на себя обязательств. "В последнем меморандуме МВФ от марта 2017 года черным по белому написано (кстати, там стоит подпись президента), что Украина выполнила 3 из 11 структурных маяков, и то не полностью, и то не вовремя. То есть, менее 30 процентов, а не "полностью", — уточняет Скаршевский.

И, наконец, в-третьих, из 19 структурных маяков-обязательств, записанных в последнем меморандуме с МВФ, Украина выполнила всего 7 (опять же, не полностью и не вовремя), то есть, 37 процентов, что гораздо меньше заявленных президентом Порошенко 80-ти.

"Спрашивается, зачем и с какой целью президенту 40-миллионной страны говорить неправду не только внутри Украины, а еще и на международном уровне, если она очевидна и легко проверяема?" — задается вопросом Скаршевский.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на миллиард долларов каждый, напоминает РИА Новости.