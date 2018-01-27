Последнее видео с пропавшего "Востока": моряк передал всем привет

Администрация Приморского края опубликовала последнее видео, полученное с судна "Восток". Рыболовецкое судно перестало выходить на связь два дня назад, находясь в Японском море.

Один из моряков на камеру мобильного телефона рассказывает, что судно обледенело. "Будем как-то прорываться. Я живу вон там, внизу, где лед. Все, давайте, всем привет большой", — сказал автор видео.

В Японском море в то время была штормовая погода: сильный ветер и мокрый снег.

Из-за наступления ночи поисковая авиация вернулась в места базирования, в темное время суток моряков будут искать суда. Погода улучшилась. Никого из 20 членов экипажа "Востока" пока найти не удалось. Спасатели подняли на борт только плоты, круги и корабельный мусор.