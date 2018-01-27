Британцы защитятся от "российской агрессии" новым радаром

На острове Анст в Великобритании появится радиолокатор, сообщается на сайте Минобороны страны. Прибор позволит военно-воздушным силам контролировать пространство в районе Норвежского моря. Военные уверены, что радар "защитит небо от российской агрессии".

По словам главы ведомства Гэвина Уильямсона, "действия России не ограничиваются восточными рубежами Европы", поэтому угроза для британцев "реальна и остра".