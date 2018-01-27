Западные санкции сравнили с карточной игрой и "дохлой клячей"

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что санкции США не ведут ни к какому положительному результату. Они как были бессмысленными, так и остались.

В чем-то расширение санкционного списка против российских компаний, добавил Дворкович, похоже на карточную игру: 21 плюс 21.

Но санкции, считает политик, наносит ущерб всем. А в России будут продолжать работать ради новых результатов, передает ТАСС.

В тоже время антироссийские санкции Евросоюза не изменили ситуацию на Украине, но нанесли серьезный ущерб экономике Германии, заявил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов. Он подчеркнул, что санкции — это "дохлая кляча, на которой больше нельзя ездить". Проблемы, за которые расплачиваются немецкие компании, таким образом не решаются.

Инициативу о пересмотре санкционной политики против РФ поддержал и премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф. С идеей о поэтапном снятии санкций с России выступали нынешний глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль и его предшественник, нынешний президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Основным условием для этого они называют существенный прогресс в реализации Минских соглашений.

В пятницу США расширили санкционный список, в который вошли 12 организаций, связанных с "Сургутнефтегазом", компания "Силовые машины", а также структура Ростеха "Технопромэкспорт". Также в него включили заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова и директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгения Грабчака. В списки попали и те, кто имел отношение к поставке газовых турбин Siemens для тепловых электростанций в Крыму. Согласно комментарию американского Минфина, это все делается с целью санкционного давления на Россию до полной имплементации обязательств в рамках Минских соглашений.