Поклонская заявила, что на Западе нет свободы, но она хочет в Сербию и Францию

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что давление на западные компании из-за деловых контактов с Крымом говорит об отсутствии свободы в этих странах. Соответственно, понятна позиция западных компаний, которые опасаются работать с Крымом в связи с вероятностью введения санкций, отметила она.

Кроме того, Поклонская сообщила, что если представится возможность осуществить официальную поездку за границу, первой страной ее визита стала бы Сербия, а второй — Франция. На вопрос, почему именно Сербия, депутат ответила, что некоторые ее предки были родом из Сербии. Свое желание посетить Францию Поклонская объяснила тем, что она часто встречается с политиками из этой страны. "Очень приятные люди и уважительно относятся к нам, в частности к выбору крымчан", — приводит ее слова РИА Новости. Парламентарий назвала ряд фамилий: это Тьерри Мариани, Марион Марешаль-Ле Пен, Пьер Малиновски.

Ранее Поклонская пригласила в Крым президента США Дональда Трампа. Она сообщила, что безопасность американскому лидеру гарантирует дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".