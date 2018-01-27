Чемпионкой Australian Open стала Каролин Возняцки

На первом в сезоне турнире теннисного "Большого Шлема" – Открытом чемпионате Австралии, — завершились состязания в женском одиночном разряде. В споре первой и второй ракеток мира румынки Симоны Халеп и датчанки Каролин Возняцки победила представительница Дании.

До этого дня ни одна из теннисисток, стоящих на первых двух строчках рейтинга WTA, турниры "Большого Шлема" не выигрывала. Для Возняцки этот финал стал третьим на теннисных мейджорах: до этого она дважды проигрывала титул на US Open (2009 и 2014 гг.). Халеп также в третий раз добралась до решающей встречи, но два проигранных ею финала случились на Открытом чемпионате Франции в 2014 и 2017 гг.

Возняцки начала первую партию лихо, сделав два брейка и поведя начала 2:0, затем 4:1 и 5:2. Казалось, датчанка легко доведет сет до победы. Но Халеп сумела изменить ситуацию на корте, заставила соперницу нервничать и ошибаться, сравняла счет (5:5 и 6:6), и уступила только на тай-брейке – 6:7 (2:7).

Второй сет однозначно остался за Халеп, которая, как показалось, сумела после обидного проигрыша в укороченном гейме первой партии вернуться в игру. Она первой сделала брейк и в дальнейшем уверенно довела до успеха – 6:3. Надо отметить, что датчанка вызывала на корт врача и было неясно, это реальная травма или желание сберечь силы.

Самым драматичным стал третий сет, в котором Возняцки повела 2:0, сделав брейк. Но затем в нескольких розыгрышах соперницы никак не могли выиграть свою подачу, в итоге это удалось Халеп, и она сравняла счет.

Тем не менее, было видно, что обе теннисистки лучше чувствовали себя в роли принимающих. Поэтому было ясно, что решающим может оказаться не столько мастерство атаки и обороны, сколько психологическая составляющая. В итоге более стрессоустойчивой оказалась Возняцки, которая выиграла партию (6:4) и свой первый в карьере "Шлем". Она же теперь возглавит рейтинг WTA, отобрав первую строчку у неудачницы финала Халеп.