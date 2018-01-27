Толпа молодых людей разгромила кафе во Вьетнаме

Вечером 24 января два десятка молодых людей совершили нападение на кафе во Вьетнаме – инцидент попал в объективы камеры, установленных в заведении.

Нападавшие, вооруженные палками, битами, обрезками металлических труб и ножами, приехали на мотоциклах и сразу принялись крушить интерьер, распугав посетителей.

Персонал кафе не растерялся и начал отбиваться подручными предметами, среди которых оказались и емкости с топливом для кухонных плиток.

В итоге атака была отбита, а прибывшие полицейские не успели задержать погромщиков.