Поженившихся в Дании россиян-геев оштрафуют за порчу паспортов

Против россиян, поженившихся в Дании и поставивших в паспорта штамп о браке, возбуждено административное дело по статье 19.16 КоАП РФ.

Мужчин оштрафуют за умышленную порчу паспортов (размер штрафа от 100 до 300 рублей). Сами паспорта подлежат изъятию.

Ранее сообщалось, что двое мужчин, граждан РФ, поженились в Копенгагене (Дания). В МФЦ по предъявлении документа с нотариальным переводом им поставили отметки в паспорта. Государственное бюджетное учреждение Москвы "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг" эту информацию опровергло.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что паспорта с такой отметкой недействительны, в отношении сотрудников МФЦ проводятся проверка, допустившая нарушение сотрудница и ее руководитель будут уволены из органов внутренних дел, передает "Интерфакс"