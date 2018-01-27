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27 января 201818:06 (обновлено в 18:13)

Земан победил Драгоша и остался президентом

фото: Global Look Press

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Милош Земан, согласно предварительным итогам второго тура президентских выборов в Чехии, переизбран на высший государственный пост в стране.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на статистическое управление республики, после подсчета результатов голосования на 95 процентах избирательных участков Земан набрал 52,26 процента голосов. У его соперника, экс-председателя Академии наук Иржи Драгоша 47,8 процента голосов.

За Земана проголосовали около 2,64 миллиона человек, за Драгоша – около 2,42 миллиона. По данным статуправления, Земан победил в 11 из 13 краев страны. ТАСС передает со ссылкой на чешские СМИ, что наибольшую поддержку Драгош получил у избирателей в Праге, Центральной Чехии и Краловеградецком крае (Восточная Чехия). В остальных регионах избиратели поддержали Земана.

Драгош уже признал свое поражение и поздравил Земана с победой. Встречаясь со сторонниками и журналистами в своем предвыборном штабе, Драгош сказал: "Поздравляю победителя выборов Милоша Земана. Желаю ему много сил и здоровья".

Второй тур выборов президента Чехии проходил 26-27 января. Инаугурация главы государства состоится на Пражском граде 8 марта.

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