Обвинение России в неявке сирийской оппозиции в Сочи назвали чушью

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Конфликт в Сирии 1 минута назад
Обвинение России в неявке сирийской оппозиции в Сочи назвали чушьюЧитайте нас в Telegram
Комментарий военно-дипломатического источника о том, почему часть сирийской оппозиции не поедет на Конгресс национального диалога в Сочи, цитируют сегодня все агентства. По его словам, причина, которые называют оппозиционеры — что Россия не выполняет каких-то обязательств — это чушь, передает телеканал "Россия 24". Их отказ ехать в Сочи означает, что никакой мирный процесс в Сирии им не нужен — тем более на фоне того, что на Конгресс приедут представители почти всех конфессий, партий и движений.
В Сочи ждут и генсека ООН — об этом заявил Сергей Вершинин, глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. О том, что Антониу Гутерриш рассматривает такую возможность, ранее заявил спецпосланник по Сирии Стаффан де Мистура. Он, кстати, свое участие уже подтвердил. Конгресс национального диалога пройдет в Сочи в начале будущей недели.
Как заявил журналистам российский военно-дипломатический источник, отказ Сирийского комитета по переговорам (СКП) от участия в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, то есть, от диалога со своими же согражданами, "дискредитирует не только название этой группы, но и ее нынешний переговорный статус". Заявления о том, что СКП отказывается участвовать в конгрессе из-за неисполнения Россией своих обязательств, этот источник и назвал "чушью", передает ТАСС.
"Россия никому в Сирийском комитете по переговорам ничего не должна. Мы предоставили площадку и создаем условия представителям всего спектра сирийских сил для начала конструктивного обсуждения своего мирного будущего. Если представители этого комитета не хотят ни с кем говорить, то, видимо, им просто нечего сказать", — добавил он.
При этом председатель "московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль заявил, что часть делегации СКП на Конгресс в Сочи все же поедет.
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