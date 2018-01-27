Ликвидирован пожар на нефтебазе в Серпухове

Пожарные справились с огнем на нефтебазе в Серпухове, пишет ТАСС. Пожар в резервуаре полностью потушен, отчитались в пресс-службе областного ГУ МЧС. Как сообщалось ранее, вспыхнуло дизельное топливо. Хранилище в подмосковном городе расположено по адресу 2-я улица Новоселок, дом 10.