Фигуристок Медведеву и Загитову проводили в Пхенчхан

Сборная России по спортивной гимнастике торжественно проводила в Пхенчхан фигуристок Евгению Медведеву и Алину Загитову. Наши спортсменки считаются главными претендентками на медали в одиночном разряде олимпийского турнира.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и чемпионка Европы Алина Загитова получили напутствия от призеров Олимпиады-2016 года гимнастов Никиты Нагорного, Дарьи Спиридоновой, Марии Пасеки, Седы Тухталян. Проводы прошли на катке отделения "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70" в Москве. После церемонии Евгения и Алина отправились над предолимпийский сбор в Японию, сообщает РИА Новости.

"Мы все знаем, что Олимпиада – главный старт в нашей жизни. Когда мы готовились к Олимпийским играм в Рио, девочки приезжали нас поддержать на "Озеро Круглое". Хотим пожелать им огромной удачи, терпения. Мы знаем, что вы самые сильные, докажите это и забудьте, что было до этого. Пускай все знают, что Россия – самая сильная страна. Удачи!" — сказала Медведевой и Загитовой серебряный призер Игр в Рио Дарья Спиридонова.

"Жене и Алине будет трудно, но они сильные, справятся, и все у них будет хорошо. Я болею за Женю, потому что знакома с ней лично, но обе девчонки молодцы, и я желаю им удачи", — заявила Седа Тутхалян перед церемонией торжественных проводов.