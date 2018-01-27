Украинцам пообещали масштабную проверку подлинности гражданства

Государственная миграционная служба Украины начала проверять всех жителей страны, кто вступал в украинское гражданство с 1991 года, на предмет его обоснованного получения. Об этом сообщил на заседании коллеги МВД страны руководитель службы Максим Соколюк.

По его словам, зафиксированы случаи, когда суды признавали право человека на гражданство на основании поддельных справок о проживании в УССР, которые выдавали должностные лица миграционной службы. В связи с эти министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил сотрудникам ГМС "серьезными кадровыми выводами".

По данным Госстата от 1 декабря 2017 года, численность населения Украины составила 42,403 миллиона человек. Однако демографы считают, что в настоящее время никто не может точно сказать, сколько человек проживает в стране, передает ТАСС.