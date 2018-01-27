Полиция Кельна остановила прокурдскую демонстрацию

Прокурдская демонстрация с участием нескольких тысяч человек в Кельне (Германия) была остановлена полицией. Двух человек задержали.

Несмотря на предупреждение, митингующие использовали запрещенные флаги Рабочей партии Курдистана (считается в Германии террористической организацией) и портреты лидера партии Абдуллы Оджалана, передает РИА Новости.