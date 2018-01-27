ДНР уличила США в иррациональном поведении

Внесение официальных лиц ДНР в санкционный список США сложно объяснить с позиции логики и рациональности, считает глава МИД самопровозглашенной республики, представитель ДНР в политической подгруппе по Донбассу Наталья Никонорова.

Она отметила, что американские власти, вместо того чтобы оказать давление на представителей Киева для выполнения ими минских соглашений и деэскалации ситуации в Донбассе, "предпочитают тратить время на введение бессмысленных санкций".

Особенно странным, по мнению Никоноровой, является включение в санкционный список представителей республик в минском процессе. "В отличие от украинских переговорщиков, именно эти официальные лица прикладывают все необходимые усилия для налаживания диалога с целью имплементации минских соглашений", — приводит ее слова РИА Новости.

Глав МИД ДНР добавила, что включение в санкционный список несет и "приятное для властей республики значение". По ее мнению, включение в санкционный список представителей ДНР, которые осуществляют эффективный контроль на территории республики, является своеобразным подтверждением высокой оценки их деятельности.

Министерство финансов США 26 января ввело санкции против 10 министров непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. В него попала и Наталья Никонорова.