Прыгунья Ласицкене выиграла Кубок Сталинграда с лучшим результатом сезона

В Волгограде проходит всероссийский легкоатлетический турнир Кубок Сталинграда. Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене стала победительницей в прыжках в высоту.

Мария выиграла турнир, преодолев планку на высоте два метра четыре сантиметра, что является лучшим результатом сезона в мире. Прежнее достижение 2 метра один сантиметр также принадлежало Ласицкене, и было установлено на Мемориале Дьячкова-Озолина в Москве

Результат 2 метра 04 сантиметра также стал личным рекордом Мария в закрытых помещениях. Ласицкене попыталась улучшить его, установив планку на высоте 2.07, но все три попытки оказались безуспешными.