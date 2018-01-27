Бандеровцы требуют от Порошенко осудить Польшу и уволить Климкина

Националисты обрушились на президента Украины Петра Порошенко с требованием уволить главу МИД Павла Климкина. Члены партии "Свобода" Считают, что Климкин допустил "очередной провал отечественной дипломатии". Также националисты хотят заставить Порошенко осудить почти принятый в Польше закон об уголовной ответственности за отрицание убийств поляков в 1943 году на Украине (Волынская резня". Этими же поправками в закон о памяти поляки запрещают пропаганду бандеровской идеологии, пишет РИА Новости.

"Требуем вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, которое отобрал преступный режим Януковича", — заявили в партии "Свобода".

Националисты обиделись на Польшу, которая, якобы, не признает государственность Украины, а также право украинцев на национальное достоинство.

В ответ Польша заявила, что продолжит курс на стратегическое партнерство с Украиной, но только при условии признания исторической правды. Польша и впредь намерена противостоять попыткам отрицать или уменьшить вину всех организаций, выполнявших приказы гитлеровской Германии.