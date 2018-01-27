Земан пообещал не разочаровывать избирателей, "усиливших его мандат"

Действующий президент Чехии Милош Земан победил во втором туре президентских выборов экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша и пообещал в следующие пять лет, вступая в должность с усиленным мандатом, не разочаровывать избирателей, передает РИА Новости.

Кроме того, Земан заявил, что не намерен добиваться внесения изменений в национальную конституцию, чтобы в третий раз возглавить республику, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это последняя его политическая победа.

Президент также сообщил, что предоставит действующему премьеру Андрею Бабишу, правительству которого недавно отказала в доверии Палата депутатов (нижняя палата) парламента республики, больше времени для создания нового кабинета министров. Земан сказал, что не видит причин шантажировать Бабича предоставлением короткого срока для формирования правительства,

Инаугурация Милоша Земана состоится на Пражском граде 8 марта 2018 года.

В Чехии завершился второй тур президентских выборов, в котором участвовали два победителя первого тура: Земан и Драгош. После подсчета результатов на 99,8% избирательных участков Земан набрал во втором туре 51,45% голосов избирателей, за него проголосовали 2,84 миллиона сограждан. В выборах приняли участие 66,58% из почти 8,5 миллиона зарегистрированных избирателей.