Федотов: Резник охранял закон о СМИ

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов отметил, что скончавшийся в субботу секретарь Союза журналистов России и бывший депутат Госдумы Борис Резник защищал закон о СМИ, автором которого был глава СПЧ.

Как рассказал Федотов, Резник в разговорах с ним все время подчеркивал, что его задача в Госдуме – стоять на страже закона о СМИ. "Я охраняю твой закон", — приводит слова руководителя СПЧ ТАСС.

По словам Федотова, он познакомился с Резником в 1969 году. Вспоминая о скончавшемся друге, он сказал: "Борис Резник был настоящим человеком, человеком совершенно беспримерной честности, порядочности, принципиальности". Федотов добавил, что весь свой талант и энергию Резник посвятил борьбе с несправедливостью. "Борис был прекрасным газетчиком, настоящим известинцем", — заявил глава СПЧ.

Смерть Резника Федотов назвал большой потерей не только для журналистского сообщества, но и вообще для всего российского общества.

Борис Резник скоропостижно скончался 27 января в возрасте 77 лет.