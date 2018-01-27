Аудит МВД Украины: 200 миллионов получено, 81 - "потерян"

Помощь на сумму 200 миллионов гривен (около 7 миллионов долларов) предоставили Национальной полиции Украины иностранные партнеры в 2017 году. Об этом рассказал на коллегии украинского МВД глава Нацполиции Сергей Князев, поблагодарив за поддержку партнеров из Евросоюза, США, Канады, Японии, Великобритании, Китая и других государств.

Тем временем, начальник департамента внутреннего аудита МВД Украины Александр Грибовский привел данные проверки ведомства за минувший год: внутренний аудит выявил факт потери в 2017 году финансовых и материальных ресурсов почти на 81 миллион гривен (около 2,8 миллиона долларов), передает РИА Новости.

В частности, обнаружена растрата госсредств при осуществлении непрофильной деятельности подразделениями Нацгвардии, а в полиции Киева и Одессы выявлен факт подделки документов о возмещении стоимости расходов в командировках сотрудников на сумму более 70 тысяч долларов.

По словам Грибовского, всего в 2017 году было проведено 587 аудитов и проверок. При этом правоохранителям удалось вернуть только половину убытков.