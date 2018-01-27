Трамп заявил, что уважает африканцев

Президент США Дональд Трамп направил письмо главам африканских стран, которые соберутся 28-29 января в Эфиопии на саммит Африканского союза. Президент попытался сгладить негативную реакцию Африки на его слова о "грязных дырах", из которых в США едут эмигранты.

Африканский союз и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека раскритиковали Трампа за его слова, пишет ТАСС.

Трамп оправдывался тем, что именно таких грубых слов он не произносил и с "глубоким уважением" относится к народам Африки. В подтверждение он планирует отправить госсекретаря Рекса Тиллерсона в продолжительное африканское турне.