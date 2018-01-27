В Сочи дети ради селфи залезли на 180-метровую телевышку и застряли

Несовершеннолетние руферы залезли на 180-метровую сочинскую вышку ради селфи. Жители соседних домов вызвали спасателей и полицию.

Как сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда, двум подросткам помогли спуститься. К счастью, медицинская помощь им не понадобилась.

Еще двое – мальчик и девочка – успели слезть до приезда экстренных служб.

Обстоятельства ЧП выясняются, передает "Интерфакс".

Руферство — разновидность сталкерства, заключающегося в проникновении и исследовании различных труднодоступных объектов.