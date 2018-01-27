Эрнандес пообещал примирить гондурасцев

Хуан Орландо Эрнандес в субботу официально вступил в должность президента Гондураса. Церемония прошла на центральном стадионе в столице страны Тегусигальпе, на нее собрались сторонники главы государства, а также приглашенные иностранные делегации. Вокруг стадиона стражи правопорядка образовали несколько кругов безопасности.

Выступая на церемонии, Эрнандес, в частности, сказал: "Мое обещание — работать для всех, и сегодня я обещаю начать процесс примирения между всеми гондурасцами, как это и должно быть. Спасибо, народ Гондураса". Его слова цитирует РИА Новости.

Президент также вспомнил о своей сестре Ильде, погибшей в декабре прошлого года при крушении вертолета. Она была советником президентской кампании Эрнандеса.

Со своей стороны Сальвадор Насралла – соперник Эрнандеса, проигравший на выборах, призвал своих сторонников идти к стадиону, чтобы помешать церемонии инаугурации.

Сообщается также, что в разных районах Тегусигальпы в субботу с раннего утра вспыхивали акции протеста против вступления Эрнандеса в должность на новый срок. Люди громили офисные здания и поджигали их изнутри. Для разгона манифестаций силы безопасности несколько раз применяли слезоточивый газ.

Хуан Орландо Эрнандес стал первым президентом Гондураса, который занял этот пост второй раз подряд, с момента принятия новой конституции в 1982 году. Выборы прошли 26 ноября 2017 года. После них оппозиция, недовольная результатами, организовала мощные протесты, вылившиеся в массовые беспорядки. Протестующие требовали второго тура или пересчета голосов. В столкновениях, по последним данным, погибли 30 человек. В итоге удостоверение президента Эрнандес получил только 19 января.