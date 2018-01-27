Жильцов волжской пятиэтажки эвакуировали после взрыва газа

В квартире пятиэтажного дома в городе Волжском под Волгоградом в субботу произошел взрыв бытового газа. Пострадала одна женщина, предположительно хозяйка квартиры, в момент взрыва она находилась на кухне. Пострадавшая госпитализирована, ее соседей пришлось эвакуировать.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах области, информация, о взрыве бытового газа в квартире на последнем этаже пятиэтажки в Волжском поступила около 18 часов. Пожара и обрушения конструкций не было, в настоящее время пострадавшее здание исследуют специалисты. По словам представителя областного главка МВД Антона Корнаухова, сотрудники полиции оцепили дом, чтобы не допустить в квартиры дома посторонних. На место ЧП выехал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Позже источник в силовых структурах региона сообщил, что хозяйка квартиры, женщина 1982 года рождения, состояла на психиатрическом учете. Женщину доставили в больницу с ожогами.

В пресс-службе Южного регионального центра МЧС добавили, что всего было эвакуировано 50 жильцов из двух подъездов пятиэтажки. Их разместили у родственников и в пунктах временного размещения. В Волжском сейчас около минус 10 градусов.