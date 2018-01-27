Мелания Трамп не обращает внимания на "нереалистичные сценарии фейковых новостей"

Первая леди США Мелания Трамп не обращает внимания на публикации, порочащие ее семью. Директор по коммуникациям офиса Трамп Стефани Гришэм написала твит о том, что первая леди сосредоточена на себе и своей семье, а не нереалистичных сценариях фейковых новостей.

BREAKING:The laundry list of salacious & flat-out false reporting about Mrs. Trump by tabloid publications & TV shows has seeped into "main stream media" reporting. She is focused on her family & role as FLOTUS — not the unrealistic scenarios being peddled daily by the fake news. — Stephanie Grisham (@StephGrisham45) 26 января 2018 г.

Ранее rанал CNN выпустил репортаж о "сложном начале года" для Мелании Трамп. Британская Daily Mail написала, что жена американского президента живет в отеле недалеко от Белого дома. Появлялись публикации, что президент США Дональд Трамп заплатил порноактрисе Стефани Клиффорд 130 тысяч долларов за молчание об их романе. Автор скандальной книги о Трампе "Огонь и ярость" Майкл Вулфф намекнул, что у Трампа был роман с постоянным представителем США при ООН Никки Хейли. Та заявление опровергла.