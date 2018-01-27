ООН, США и ЕС осудили подрыв скорой, унесший 95 жизней

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил теракт в центре Кабула, который унес жизни 95 человек. "Генеральный секретарь резко осуждает сегодняшнюю атаку в центре Кабула, ответственность за которую взяло движение "Талибан" (запрещено в РФ), — говорится в письменном заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте ООН.

Он подчеркнул, что такие "неизбирательные нападения" грубо нарушают права человека и международное гуманитарное право и не могут быть оправданы. "Те, кто стоят за сегодняшним нападением, должны предстать перед правосудием", — цитирует слова Дюжаррика ТАСС. Генсек ООН выразил свои соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Субботний теракт в Кабуле также осудил госдепартамент США. Как отметила в своем заявлении руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, США осуждают "трусливый теракт в Кабуле" и тех, кто его осуществил. "Наши мысли с жертвами теракта и их семьями. Мы твердо поддерживаем храбрый народ Афганистана", — добавила она.

Кроме того, поддержку правительству и вооруженным силам Афганистана после теракта выразило командование американского контингента в этой стране. Оно также указало, что никто из военнослужащих США в результате теракта не пострадал.

Кровавый теракт в Кабуле осудил и Евросоюз. Как заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, в ЕС скорбят о погибших в результате теракта, соболезнуют семьям и друзьям жертв и желают скорейшего выздоровления раненым.

"Мои мысли и мысли граждан всего Европейского союза обращены к афганскому народу после сегодняшней атаки в Кабуле", — приводит заявление Могерини "Интерфакс".

Глава европейской дипломатии заверила, что Евросоюз всегда действовал и будет продолжать действовать совместно с народом Афганистана, с его правительством, со всеми, кто добивается мира.

По последним данным, в результате субботнего теракта в центре Кабула погибли не менее 95 человек, еще около 160 человек получили ранения.