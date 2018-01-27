Израиль призвал Польшу не поучать семьи жертв Холокоста

Внешнеполитическое ведомство Израиля призвало польские власти изменить закон, который вводит уголовную ответственность с наказанием до 3 лет лишения свободы за высказывания, которые могут расцениваться как попытка возложить на поляков вину за соучастие в преступлениях нацистской Германии.

Никакой закон не изменит историческую правду, говорится в заявлении МИД Израиля. Семьи переживших Холокост поучать недопустимо.

Такое же наказание закон предусматривает за бандеровскую пропаганду и отрицание Волынской резни.

Израиль возражает против законопроекта и просит польские власти изменить его перед утверждением, передает РИА Новости.