Операция в Африне: Анкара уничтожила еще 42 цели

Турецкие ВВС в ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне в субботу, 27 января, поразили 42 цели террористических организаций YD (курдской партии "Демократический союз"), YPG (сил самообороны курдов) и ИГ (запрещена в РФ), а также уничтожили 53 террориста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральный штаб Турции.

Согласно его информации, в операции участвовали 22 самолета, все они благополучно вернулись на базы. Вооруженные силы Турции потеряли за день двоих погибших, 11 военных получили ранения. Погибли также два члена оппозиционной "Свободной сирийской армии", еще четверо получили тяжелые ранения. Всего с начала операции ликвидировано 394 террориста.

О начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне генштаб Турции объявил 20 января. На следующий день началась наземная операция. Вместе с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".