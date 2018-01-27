Футболист Ахмед Муса вернется в ЦСКА

Нигерийский нападающий английского футбольного клуба "Лестер" Ахмед Муса в ближайшее время перейдет в московский ЦСКА на правах арены до конца нынешнего сезона. Эту информацию подтвердил агент 25-летнего футболиста Тони Харрис.

"Скорее всего, трансфер состоится на следующей неделе", – сказал агент Харрис, которого цитирует "Спорт-экспресс". Ранее английский СМИ также писали об интересе армейцев к нигерийскому форварду. В ближайшее время Муса пройдет медобследование.

Ранее нигерийский форвард выступал за ЦСКА с 2012 по 2016, вместе с командой он трижды выиграл чемпионат страны.