Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал покончить с насилием "Талибана" (запрещено в РФ) и добавил, что США решительно осуждает теракт в Кабуле.

Никакой терпимости к сторонникам террористов быть не может, подчеркнул политик.

В субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан прогремел взрыв, унесший жизни 95 человек, еще 158 получили ранения.

Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан", передает РИА Новости.