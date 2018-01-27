Взрыв в Колумбии: четверо погибших, 42 раненых

У полицейского участка в крупном колумбийском городе Барранкилья в субботу сработало взрывное устройство. Погибли четверо стражей порядка, еще по меньшей мере 42 человека получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Началось расследование обстоятельств случившегося. Сообщается, что удалось задержать одного подозреваемого в совершении этого преступления. В ходе досмотра у него была обнаружена рация и записная книжка со сведениями о работе полиции.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос уже осудил нападение и выразил солидарность с родственниками погибших и пострадавших.