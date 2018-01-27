Россиянка попыталась вывезти в Израиль алмазы на 8 миллионов рублей

В аэропорту Домодедово задержана россиянка, которая пыталась вывезти в Израиль ограненные алмазы общей стоимостью более 8 миллионов рублей. Женщина пыталась сесть на самолет, который должен вылететь рейсом "Москва – Тель-Авив", передает РИА Новости.

Известно, что задержанная – жительница Московской области. В отношении ее возбуждены уголовные дела "незаконный оборот драгоценностей" и "контрабанда".