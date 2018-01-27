"Локомотив" сыграл вничью с "Эстерсундом" на сборах в Испании

Московский футбольный клуб "Локомотив" провел заключительный матч в рамках первого сбора команды перед возобновлением чемпионата России. "Железнодорожники" в Испании со счетом 3:3 сыграли вничью со шведским "Эстерсундом".

В составе "Локомотива" мячи забили Мануэл Фернандеш (16-я минута), Антон Миранчук (41-я) и Алексей Миранчук (59-я). У шведского клуба голами отметились Джейми Хопкатт (49-я) и Саман Годдос (67-я и 80-я). Ранее подопечные Юрия Семина в рамках сбора уступили швейцарскому "Люцерну" со счетом 0:3 и сыграла вничью с китайским клубом "Тяньцзинь Цюаньцзянь" (1:1). Следующий сбор московской команды пройдет с 1 по 14 февраля также в Испании.