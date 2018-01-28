Конституционный суд Испании против дистанционного вступления Пучдемона в должность

Конституционный суд Испании против того, чтобы Карлес Пучдемон стал главой Каталонии дистанционно. В настоящее время политик находится в Бельгии, куда он сбежал, так как на родине его ожидает арест за проведение незаконного референдума.

То обстоятельство, что на территории Испании действует ордер на его арест, мешает Пучдемону стать главой Каталонии, заявила министр территориального управления Сорайя Саенс де Сантамария.

Жалоба в суд подана с одобрения совета министров Испании, сообщает ТАСС. Однако Государственный совет – высший консультативный орган правительства – не нашел оснований для оспаривания кандидатуры бывшего главы Каталонии.

Ранее кандидатура Пучдемона была предложена Роже Торреном – спикером парламента Каталонии. Он уверен, что политик соответствует всем требованиям закона. Сторонники Пучдемона выступили с предложением, чтобы он вступил в должность либо дистанционно, либо через представителя, однако Мадрид считает, что претендент должен явиться в парламент страны на дебаты.

Каталонская палата проведет заседание по кандидатуре Карлеса Пучдемона 30 января.