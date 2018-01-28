Заминированный автомобиль взорвался в Эквадоре, 14 пострадавших

В Эквадоре у полицейского участка прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу в провинции Эсмеральдас. Рядом с полицейским участком близ колумбийской границы взорвалась заминированная машина. В результате 14 правоохранителей получили легкие ранения, сообщили в МВД Эквадора.

Полиция предполагает, что подрыв автомобиля мог быть местью со стороны преступных группировок.

Ранее Вести.ру сообщали о похожем происшествии в колумбийском городе Барранкилья. В субботу у полицейского участка так же сработало взрывное устройство. Жертвами взрыва стали четверо полицейских, не менее 42 пострадали. Одного из подозреваемых в совершении атаки уже удалось задержать. Ведется расследование.