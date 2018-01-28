В Петербурге простятся с Людмилой Сенчиной

В Санкт-Петербурге в воскресенье простятся с народной артисткой России Людмилой Сенчиной. Гражданская панихида состоится в Театре музыкальной комедии – там певица работала в молодости. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт театра.

"Гражданская панихида состоится 28 января в 10:00 в большом зале Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Отпевание пройдет в 12:30 в соборе Владимирской иконы Божией матери", — говорится в сообщении.

Людмилы Сенчиной не стало 25 января. Артистка полтора года боролась с онкологией. Соболезнования близким певицы выразил президент России Владимир Путин. Он назвал ее смерть невосполнимой утратой для отечественной культуры.

Людмилу Сенчину похоронят на Смоленском кладбище в Петербурге.