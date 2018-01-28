Тема:

Олимпиада-2018 59 минут назад

Новости Олимпиада-2018

28 января 201801:44 Анастасия Ефимова

В Женеве рассматривают апелляции российских бобслеистов

Читайте нас в Telegram

169 российских спортсменов поедут на Олимпиаду в Южную Корею.  И этот список может увеличиться, если российские спортсмены, которых отстранили от Олимпиады, выиграют суд. Например, сейчас в Женеве рассматривают апелляции бобслеистов.

Спортивная дисциплина: восемь утра, ни минутой позже. Начало рассмотрения апелляций российских бобслеистов — в ещё предрассветной мгле.

От них — девять исков. С требованием пересмотреть решения дисциплинарной комиссии МОК под руководством Дениса Освальда. Той самой, что якобы за употребление допинга дисквалифицировала российских спортсменов — почти без разбора: и медалистов, как, например, Александра Зубкова и Алексея Воеводу, и тех, кто в медальный зачет вообще не попал. Отстраненная от игр бобслеистка Ольга Стульнева показала девятый результат. И после недоумевала: "Если я принимала допинг, почему же так выступила в Сочи?" Впрочем, ответа из МОК так и не последовало.

Клоунадой назвал работу комиссии Освальда Александр Зубков. Кстати, именно против него, как писала американская пресса, показания давал едва ли не лично Григорий Родченков: мол, олимпийский чемпион длительное время принимал запрещенные вещества. Доказательствами, правда, экс-глава московской антидопинговой лаборатории в этом случае, — как и во всех остальных, — утруждать себя не стал. Впрочем, для пожизненной дисквалификации они и не понадобились.

Понадобятся ли теперь — вопрос открытый. По крайней мере, до оглашения официального решения Спортивного арбитража. О каких претензиях Родченкова его спрашивали арбитры, Зубков, правда, не говорит. Но на справедливость все-таки надеется.

— Будет принято взвешенное адекватное решение, — говорит он.

— Вам выступить дали?

— Да, безусловно, конечно!

— Вы уверены в своей победе?

— Мы всегда были и остаёмся в ней уверены!

Уже известно, что в случае положительного решения арбитража и отмены дисквалификации атлеты могут получить место в списке допущенных к играм. А вместе с ним и шанс на олимпийскую победу в Пхенчхане. Подготовку фактически не прервали. Разве что на эти два дня.

— Подготовку прервали, сейчас приехали на выходные. Завтра возвращаемся. Продолжаем дальше, — сообщил Александр Касьянов.

— Куда вы поедете?

— Мы в Москву. Сегодня вылетаем.

— Ну, это подготовка все-таки к Олимпиаде или к чему?

— Да!

— Как вы думаете, трудно нашим спортсменам сейчас?

— Непросто.

— Есть шанс, что на Олимпиаде мы все-таки покажем приличный, хороший результат?

— Безусловно! Будут ребята, которые покажут достойный результат!

По любопытному совпадению, апелляции бобслеистов Спортивный арбитраж, — точно так же, как комиссии Освальда два месяца назад, — рассматривает сразу после исков российских лыжников. Присутствовавшая на слушаниях лично Елена Вяльбе накануне отказалась от комментариев. Но и сейчас, когда эмоции вроде бы улеглись, организованную накануне Олимпиады кампанию против российских спортсменов считает абсолютным цинизмом.

"Будет очень удобно сказать: ну, вот они, видите, приехали и без допинга ничего не могут. При этом тех, кто на самом деле мог бороться за медали, просто туда не пригласили! Когда Томас Бах сказал, что Россия должна ценить, что мы такое количество атлетов пригласили на Олимпиаду, для меня это, конечно... Я даже жалею, что когда-то я пожимала ему руку и мы сидели за одним столом", — говорит президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Но они все равно намерены побеждать — вопреки всему. И лучше всех в субботу это продемонстрировала Татьяна Иванова. Пока Спортивный арбитраж в Женеве только готовится вынести решение по ее делу, — она в очередной, уже четвёртый раз! — стала чемпионкой Европы по санному спорту. Как заявляет спортсменка, это победа наперекор обстоятельствам. И добавляет: "Мы ещё повоюем".

Ранее по теме

Коротко

22:24

Питерский трамвай попал под обстрел

20:55

Операция в Африне: Анкара уничтожила еще 42 цели

20:00

Жильцов волжской пятиэтажки эвакуировали после взрыва газа

18:45

Смертельный танец: число жертв расстрела возросло до 18

17:58

Ликвидирован пожар на нефтебазе в Серпухове

17:51

Земан победил Драгоша и остался президентом

16:45

Подрыв скорой: 95 убитых и 163 раненых

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Операция в Африне: Анкара уничтожила еще 42 цели

Операция в Африне: Анкара уничтожила еще 42 цели

5 часов назад
"Россия в моем сердце": олимпийцев поддержали пряниками

"Россия в моем сердце": олимпийцев поддержали пряниками

4 часа назад
Украинцы хотят на заработки в Россию

Украинцы хотят на заработки в Россию

4 часа назад
Николай Патрушев: решения МОК и WADA — это чистая политика

Николай Патрушев: решения МОК и WADA — это чистая политика

1 час назад
Россиянка попыталась вывезти в Израиль алмазы на 8 миллионов рублей

Россиянка попыталась вывезти в Израиль алмазы на 8 миллионов рублей

3 часа назад
ООН, США и ЕС осудили подрыв скорой, унесший 95 жизней

ООН, США и ЕС осудили подрыв скорой, унесший 95 жизней

5 часов назад
Нужна помощь: Юре Васильеву необходима операция на позвоночнике

Нужна помощь: Юре Васильеву необходима операция на позвоночнике

24.01.2018 17:12
"Движение вверх" бьет свой собственный рекорд

"Движение вверх" бьет свой собственный рекорд

5 часов назад
65
Кандидаты в президенты пошли в народ

Кандидаты в президенты пошли в народ

5 часов назад
Маленького Артемку спасет пересадка почки

Маленького Артемку спасет пересадка почки

11.01.2018 12:28
Мелания Трамп не обращает внимания на "нереалистичные сценарии фейковых новостей"

Мелания Трамп не обращает внимания на "нереалистичные сценарии фейковых новостей"

6 часов назад
Израиль призвал Польшу не поучать семьи жертв Холокоста

Израиль призвал Польшу не поучать семьи жертв Холокоста

5 часов назад
Футболист Ахмед Муса вернется в ЦСКА

Футболист Ахмед Муса вернется в ЦСКА

5 часов назад
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии, проиграв в 1/16 финала "Вест Бромвичу"

"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии, проиграв в 1/16 финала "Вест Бромвичу"

48 минут назад
В Женеве рассматривают апелляции российских бобслеистов

В Женеве рассматривают апелляции российских бобслеистов

59 минут назад
В Петербурге простятся с Людмилой Сенчиной

В Петербурге простятся с Людмилой Сенчиной

1 час назад
На Варшавском шоссе столкнулись две иномарки, погиб один человек

На Варшавском шоссе столкнулись две иномарки, погиб один человек

1 час назад
Заминированный автомобиль взорвался в Эквадоре, 14 пострадавших

Заминированный автомобиль взорвался в Эквадоре, 14 пострадавших

2 часа назад
Конституционный суд Испании против дистанционного вступления Пучдемона в должность

Конституционный суд Испании против дистанционного вступления Пучдемона в должность

2 часа назад
Федотов: Резник охранял закон о СМИ

Федотов: Резник охранял закон о СМИ

7 часов назад
Стало известно, когда начнется последний сезон "Игры престолов"

Стало известно, когда начнется последний сезон "Игры престолов"

9 часов назад
Борьба за капитал: Россия догоняет Польшу на рынке коммерческой недвижимости

Борьба за капитал: Россия догоняет Польшу на рынке коммерческой недвижимости

9 часов назад
Митрополит Иларион не смог представить семинаристов, танцующих под Satisfaction

Митрополит Иларион не смог представить семинаристов, танцующих под Satisfaction

9 часов назад
"Сало", "Хлам", "Изделие №2": украинцы предлагают названия для новой бронемашины

"Сало", "Хлам", "Изделие №2": украинцы предлагают названия для новой бронемашины

9 часов назад
Санный спорт. Татьяна Иванова стала чемпионкой континента

Санный спорт. Татьяна Иванова стала чемпионкой континента

10 часов назад
Фанни Ардан мечтает о российском побережье Черного моря

Фанни Ардан мечтает о российском побережье Черного моря

12 часов назад
Канал Вестей.Ru набрал в Telegram 5000 подписчиков

Канал Вестей.Ru набрал в Telegram 5000 подписчиков

13 часов назад
Сокровищница Якутии: руками не трогать, только смотреть

Сокровищница Якутии: руками не трогать, только смотреть

15 часов назад
В гости к Богу не бывает опозданий. Документальный фильм Александра Рогаткина

В гости к Богу не бывает опозданий. Документальный фильм Александра Рогаткина

26.01.2018 23:30
1 409
Секретов больше нет: изображения и видео с Samsung Galaxy S9

Секретов больше нет: изображения и видео с Samsung Galaxy S9

26.01.2018 20:18
Хит-парад. Трехдверные внедорожники, которые еще не вымерли

Хит-парад. Трехдверные внедорожники, которые еще не вымерли

26.01.2018 02:28
Норман Ридус рассказал о самом странном проекте, и это не фильм

Норман Ридус рассказал о самом странном проекте, и это не фильм

5 часов назад
Известная актриса Риз Уизерспун признала, что у нее три ноги

Известная актриса Риз Уизерспун признала, что у нее три ноги

7 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 27 января 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 27 января 2018 года

15 часов назад
Забытый антибиотик поможет в борьбе с супербактериями

Забытый антибиотик поможет в борьбе с супербактериями

15 часов назад
В плавание отправится семейный круизный лайнер в стиле мультсериалов

В плавание отправится семейный круизный лайнер в стиле мультсериалов

16 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 27 января 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 27 января 2018 года

20 часов назад
171