В Женеве рассматривают апелляции российских бобслеистов

169 российских спортсменов поедут на Олимпиаду в Южную Корею. И этот список может увеличиться, если российские спортсмены, которых отстранили от Олимпиады, выиграют суд. Например, сейчас в Женеве рассматривают апелляции бобслеистов.

Спортивная дисциплина: восемь утра, ни минутой позже. Начало рассмотрения апелляций российских бобслеистов — в ещё предрассветной мгле.

От них — девять исков. С требованием пересмотреть решения дисциплинарной комиссии МОК под руководством Дениса Освальда. Той самой, что якобы за употребление допинга дисквалифицировала российских спортсменов — почти без разбора: и медалистов, как, например, Александра Зубкова и Алексея Воеводу, и тех, кто в медальный зачет вообще не попал. Отстраненная от игр бобслеистка Ольга Стульнева показала девятый результат. И после недоумевала: "Если я принимала допинг, почему же так выступила в Сочи?" Впрочем, ответа из МОК так и не последовало.

Клоунадой назвал работу комиссии Освальда Александр Зубков. Кстати, именно против него, как писала американская пресса, показания давал едва ли не лично Григорий Родченков: мол, олимпийский чемпион длительное время принимал запрещенные вещества. Доказательствами, правда, экс-глава московской антидопинговой лаборатории в этом случае, — как и во всех остальных, — утруждать себя не стал. Впрочем, для пожизненной дисквалификации они и не понадобились.



Понадобятся ли теперь — вопрос открытый. По крайней мере, до оглашения официального решения Спортивного арбитража. О каких претензиях Родченкова его спрашивали арбитры, Зубков, правда, не говорит. Но на справедливость все-таки надеется.

— Будет принято взвешенное адекватное решение, — говорит он.

— Вам выступить дали?

— Да, безусловно, конечно!

— Вы уверены в своей победе?

— Мы всегда были и остаёмся в ней уверены!

Уже известно, что в случае положительного решения арбитража и отмены дисквалификации атлеты могут получить место в списке допущенных к играм. А вместе с ним и шанс на олимпийскую победу в Пхенчхане. Подготовку фактически не прервали. Разве что на эти два дня.

— Подготовку прервали, сейчас приехали на выходные. Завтра возвращаемся. Продолжаем дальше, — сообщил Александр Касьянов.

— Куда вы поедете?

— Мы в Москву. Сегодня вылетаем.

— Ну, это подготовка все-таки к Олимпиаде или к чему?

— Да!

— Как вы думаете, трудно нашим спортсменам сейчас?

— Непросто.

— Есть шанс, что на Олимпиаде мы все-таки покажем приличный, хороший результат?

— Безусловно! Будут ребята, которые покажут достойный результат!

По любопытному совпадению, апелляции бобслеистов Спортивный арбитраж, — точно так же, как комиссии Освальда два месяца назад, — рассматривает сразу после исков российских лыжников. Присутствовавшая на слушаниях лично Елена Вяльбе накануне отказалась от комментариев. Но и сейчас, когда эмоции вроде бы улеглись, организованную накануне Олимпиады кампанию против российских спортсменов считает абсолютным цинизмом.

"Будет очень удобно сказать: ну, вот они, видите, приехали и без допинга ничего не могут. При этом тех, кто на самом деле мог бороться за медали, просто туда не пригласили! Когда Томас Бах сказал, что Россия должна ценить, что мы такое количество атлетов пригласили на Олимпиаду, для меня это, конечно... Я даже жалею, что когда-то я пожимала ему руку и мы сидели за одним столом", — говорит президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Но они все равно намерены побеждать — вопреки всему. И лучше всех в субботу это продемонстрировала Татьяна Иванова. Пока Спортивный арбитраж в Женеве только готовится вынести решение по ее делу, — она в очередной, уже четвёртый раз! — стала чемпионкой Европы по санному спорту. Как заявляет спортсменка, это победа наперекор обстоятельствам. И добавляет: "Мы ещё повоюем".