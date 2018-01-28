В посольстве Китая в Москве прошел прием для детей

В посольстве Китая в Москве по случаю наступающего Нового года по лунному календарю устроили прием для детей, передает телеканал "Россия 24". Это дети сотрудников китайского посольства и ученики московских школ, где изучают китайский язык. Главный организатор — супруга посла КНР. По ее словам, такие встречи помогают укрепить связь поколений и отношения между Китаем и Россией.