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28 января 201802:00

В посольстве Китая в Москве прошел прием для детей

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В посольстве Китая в Москве по случаю наступающего Нового года по лунному календарю устроили прием для детей, передает телеканал "Россия 24". Это дети сотрудников китайского посольства и ученики московских школ, где изучают китайский язык. Главный организатор — супруга посла КНР. По ее словам, такие встречи помогают укрепить связь поколений и отношения между Китаем и Россией.

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