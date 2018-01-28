"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии, проиграв в 1/16 финала "Вест Бромвичу"

В Кубке Англии состоялась стадия 1/16 финала. "Ливерпуль" на своем поле проиграл "Вест Бромвичу" и вылетел из розыгрыша турнира. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе хозяев мячи забили Роберто Фирмино (5-я минута) и Мохамед Салах (78-я). У гостей дубль оформил Родригес (7-я и 11-я). Еще один мяч защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип оправил в свои ворота (45-я). Соперник "Вест Бромвича" по стадии 1/8 финала определится позднее в результате жеребьевки. "Ливерпуль" не может преодолеть стадию 1/16 финала Кубка Англии третий год подряд.

Из других матчей отметим выход в 1/8 финала клуба "Уиган", который дома победил "Вест Хэм" со счетом 2:0. "Лестер" в гостях разгромил "Петерборо Юнайтед" (5:1). "Тоттенхэм" не смог с первой попытки сломить сопротивления клуба "Ньюпорт" (1:1), команды 31 января проведут еще одну встречу.