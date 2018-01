Первый запуск ракеты-носителя Falcon Heavy состоится 6 февраля

Первый полет новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy намечен на 6 февраля. Об этом в своем Twitter написал глава американской компании SpaceX Илон Маск.

Aiming for first flight of Falcon Heavy on Feb 6 from Apollo launchpad 39A at Cape Kennedy. Easy viewing from the public causeway.

"Планируем произвести первый пуск Falcon Heavy 6 февраля со стартовой площадки "Аполлона" 39А Космического центра им. Джона Кеннеди", — заявил Маск.

Как сообщалось ранее, 24 января на площадке Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде успешно прошло огневое испытание двигателей ракеты-носителя. Операция, которую до этого несколько раз откладывали, продлилась около 10 секунд. В ходе наземного испытания протестировали все 27 двигателей, которые расположены в нижней ступени ракеты.

My raw video of the #SpaceX Falcon Heavy static-fire at Kennedy Space Center. Come for the cloud plumes, stay for the sound.



A French space reporter just yelled "It's like the 4th of July!" pic.twitter.com/vJssukqgIz