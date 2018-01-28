Усик победил Бриедиса и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса

Украинский боксер Александр Усик по очкам победил латвийца Майриса Бриедиса и стал первым финалистом Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг. Бой, состоявший из 12 раундов, прошел в Риге.

По итогам боя двое судей отдали победу Усику с одинаковым счетом 115-113, у третьего арбитра счет был равный 114-114, сообщает ТАСС. Таким образом, украинский боксер смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Кроме того, он завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC), который ранее принадлежал Бриедису.

В финале суперсерии Усик встретится с победителем другого полуфинального боя между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом. Этот поединок пройдет 3 февраля в Сочи.