Матч звезд НХЛ. Овечкин выиграл конкурс на самый сильный бросок

В американском городе Тампа 27 января состоялось традиционное мастер-шоу, которое предшествует Матчу звезд Национальной хоккейной лиги. В конкурсе на самый сильный бросок победу одержал российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

Всего участие в конкурсе принимали пять хоккеистов, у каждого из которых было по две попытки. Овечкин гарантировал себе победу уже после первого шанса, пустив шайбу в ворота со скоростью 98,8 миль/час (159 км/ч). На вторую попытку Овечкин в ранге победителя и смог улучшить свое достижение – 101,3 миль/час (163 км/ч).

Щелчок Овечкина:

Нынешние конкурсы мастерства проходили в необычном формате. Хоккеисты соревновались не за свои дивизионы или конференции, а сами за себя. Победитель каждого конкурса получил по 25 тысяч долларов.

Кроме Овечкина в уикенде всех звезд принимают еще двое россиян: нападающий и вратарь "Тампы" Никита Кучеров и Андрей Василевский соответственно. Кучеров принял участие в конкурсе на мастерство паса и занял только предпоследнее место. Василевский же отражал буллиты в конкурсе на самую длинную серию сэйвов и показал худший результат, отразив три броска подряд.

Кроме того, в рамках мастер-шоу Матча звезд состоялись конкурсы на самого быстрого игрока, на лучший контроль шайбы и на точность броска. Матч звезд пройдет 28 января.