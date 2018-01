Матч звезд НХЛ. Овечкин выиграл конкурс на самый сильный бросок

В американском городе Тампа 27 января состоялось традиционное мастер-шоу, которое предшествует Матчу звезд Национальной хоккейной лиги. В конкурсе на самый сильный бросок победу одержал российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

Всего участие в конкурсе принимали пять хоккеистов, у каждого из которых было по две попытки. Овечкин гарантировал себе победу уже после первого шанса, пустив шайбу в ворота со скоростью 98,8 миль/час (159 км/ч). На вторую попытку Овечкин в ранге победителя и смог улучшить свое достижение – 101,3 миль/час (163 км/ч).

Щелчок Овечкина:

SloooooOvi clocking in at 101.3 mph.@ovi8 wins his first Hardest Shot competition. #NHLAllStar pic.twitter.com/2WrAVCiw41