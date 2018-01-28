В выборах президента Колумбии будет участвовать "Тимошенко"

В выборах президента Колумбии примет участие бывший лидер повстанцев из Революционных вооруженных сил Родриго Лондоньо Эчеверри. Его также называют Тимолеон Хименес или "Тимошенко". Последнее прозвище он взял в честь Семена Тимошенко, советского маршала.

Эчеверри будет участвовать от партии "Общая революционная альтернативная сила", передает РИА Новости. Он заявляет о готовности возглавить переходное правительство.

Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) были созданы в 1964 году. В них входило до 20 тысяч человек. РВСК были военным крылом коммунистов и боролись за "Новую Колумбию" – общество, где торжествуют равенство и социальная справедливость. В 2017 году на базе РВСК была основана политическая партия "Общая революционная альтернативная сила".

Выборы президента пройдут в Колумбии в мае.