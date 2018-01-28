Российский лыжник умер во время гонки на чемпионате мира среди ветеранов

Российский лыжник Андрей Шамшурин 1963 года рождения скончался во время марафонской гонки на чемпионате мира среди ветеранов. Соревнования проходили 26 января в американском штате Миннесота.

Как отмечает журнал "Лыжный спорт" со ссылкой на очевидцев, Шамшурин потерял сознание прямо на трассе. Спортсмен не добрался до финиша считанные километры.