На Байкале сгорела турбаза, есть пострадавшие

На Ольхоне, крупнейшем острове озера Байкал, сгорела турбаза, пострадали пять человек. Возгорание произошло в поселке Хужир. Огонь охватил частный дом, который использовался в качестве гостевого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Иркутской области.

В участковой больнице сейчас находятся пять человек: четверо граждан Южной Кореи и местная жительница. Неизвестной остается судьба двух китайских туристов, которые могли находиться в сгоревшем доме. Из Иркутска за пострадавшими вылетел вертолет Ми-8 Центра медицины катастроф с бригадой врачей, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание, уточняет РИА Новости.